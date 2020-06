Tra i tanti, tantissimi temi che stanno tenendo banco in casa Juventus, c’è anche la posizione di Cristiano Ronaldo. Sarri ha provato l’esperimento centravanti, posizione non congeniale per il fenomeno portoghese anche su ammissione dello stesso tecnico bianconero. C’è di più. La sentenza sarebbe stata emessa anche dalla squadra. Stando a quanto riporta Repubblica, sarebbero stati proprio i compagni a prendere la decisione: CR7 non farà più l’attaccante centrale. Aspettando il rientro di Gonzalo Higuain, sarà Paulo Dybala ad indossare idealmente la numero 9 e dunque a schierarsi come centravanti.