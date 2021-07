La sorella di, si trova ricoverata in ospedale a causa del Covid. Ad annunciarlo lei stessa, attraverso Instagram: "Dal 17 luglio sono positiva sono stata in isolamento domiciliare e stavo bene, pochi sintomi ma rispettando il protocollo come dettano le regole, tutti a casa lo hanno preso tranne mia madre (grazie Dio) i video che ho pubblicato per strada erano già stati fatti prima della positività. Purtroppo da venerdì scorso, il 23, sono peggiorata. Ho avuto un peggioramento mi è venuta la polmonite a causa del maledetto virus, insomma sono stata ricoverata in ospedale e qui sto recuperando".