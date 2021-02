Serviva il miglior Cristiano Ronaldo per ripartire la Juventus fuori dalle macerie di Oporto. E quando il portoghese serve risponde sempre presente: due gol col Crotone, entrambi di testa, e un dato da aggiornare. Come riporta Sky Sport, l'ex attaccante del Real Madrid non sbaglia un colpo contro le neopromosse: Cristiano ha timbrato il cartellino nelle ultime 9 contro le squadre promosse in Serie A, per un totale di 12 gol complessivi.