Tanti auguri, Cristiano! pic.twitter.com/vRIg6dSS2d — JuventusFC (@juventusfc) February 5, 2024

Oggi è una giornata speciale in casa Juventus. Oggicompie 39 anni. Il suo arrivo a Torino era stato accolto dall'entusiasmo dei tifosi che avevano preso d'assalto sia il JMedical che la Continassa. Un boom di vendite per la maglia bianconera con il numero 7. Non solo però, in tre stagioni CR7 ha messo a segno 101 reti. Mai nessuno è stato più prolifico di lui nella storia bianconera. Ronaldo è ancora in attività e veste la maglia dell'All Nassr in Arabia Saudita. Di seguito gli auguri della Vecchia Signora.