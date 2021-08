L'ultimo saluto diai tifosi dellanon ha esattamente sortito l'effetto desiderato. Più che ricordare i bei momenti passati insieme, i traguardi raggiunti, le gioie condivise, l'occhio dei tifosi bianconeri è caduto su un errore presente nella grafica che chiude il video di saluti pubblicato su Instagram: Grazzie. Un errore che sicuramente non è passato inosservato, tanto che "grazzie" è diventato in pochi minuti trend topic su Twitter. Tante le accuse a CR7, la prima di non tenere abbastanza al tifo bianconero, tanto da sbagliare clamorosamente anche l'ultimo saluto.