La scena ha fatto il giro del mondo ed è ormai nota a tutti. Al 93' del match delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 tra Serbia e Portogallo, Cristiano Ronaldo segna il gol vittoria per i lusitani. Gol che, però, non viene visto né dall'arbitro né dall'assistente. CR7 diventa una furia, getta la fascia da capitano a terra e lascia il campo prima del triplice fischio. Secondo quanto riporta l'agenzia Tanjug, la fascia finita sul terreno dello stadio ​Rajko Mitić è stata raccolta da uno dei responsabili del servizio d'ordine e messa all'asta: il ricavato finirà in beneficenza e, in particolare, per le cure di un bambino gravemente malato.