Quella di ieri non è stata una delle migliori partite per Cristiano Ronaldo, che nonostante tutto è comunque riuscito a finire sul tabellino dei marcatori fissando il 3-0 finale col quale la Juventus ha conquistato i primi tre punti stagionali in Champions contro il Bayer Leverkusen. Il portoghese, però, è di più di una prestazione sufficiente in Europa in una sera d'ottobre all'Allianz Stadium. Record e primati, partita dopo partita raggiunge nuovi traguardi diventando sempre più il numero uno nel mondo del calcio. Vediamo alcuni suoi record nel video qui sotto.