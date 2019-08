Cristiano Ronaldo è nato pronto. Oltre ai premi ed ai titoli personali vinti in carriera, lo dimostra la sua propensione a farsi trovare tirato a lucido già all’inizio della stagione e, più in generale, quando la posta in palio diventi succulenta. Di qualsiasi Paese si tratti e di qualunque competizione si parli, Cristiano Ronaldo c’è. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i debutti, da primo attore qual’è il portoghese, sono sempre i suoi.



MANCHESTER - Tornando indietro nel tempo non meraviglia la capacità di CR7 di essere decisivo fino dal primo momento. 16 agosto 2003, il popolo del Manchester United conosce per la prima volta Cristiano Ronaldo. Entra dalla panchina al posto di Nicky Butt e già fa vedere di quale pasta sia fatto. Risultato finale, Manchester United-Bolton 4-0. Tra il 2003 ed il 2004 per Cristiano arriva la prima partita in Champions League ed il debutto all’Europeo portoghese. Passano quattro anni nei quali la costante crescita del giocatore lo fa diventare uno dei calciatori più importanti e decisivi del pianeta: il 21 maggio 2008 scende in campo, segna e sbaglia un rigore nella sua prima, e vittoriosa, finale di Champions League: 6-5 il risultato tra United e Chelsea. MADRID - Passato al Real Madrid nell’estate del 2009, è del 29 agosto del 2009 il debutto, con goal, nella Liga spagnola. La prima gara europea con i blancos è del 15 settembre 2009 ed è già una premonizione. A Zurigo il Real vince per 5-2 e Cristiano firma una doppietta. Si tratta dei primi goal in Europa con la maglia delle Merengues. Non saranno gli ultimi. Nel mezzo ci sono ben quattro coppe dalle grandi orecchie conquistate con i Blancos, la prima, a Lisbona nel 4-1 che il Real rifila all’Atletico Madrid. Ronaldo, tanto per cambiare, va in goal.



JUVE - Venendo ai giorni nostri, è datato 18 agosto 2018 il debutto del fuoriclasse Cristiano nella nostrana Serie A. Chievo-Juve è la partita della storia ed i bianconeri si impongono solo nel finale con il risultato di 3-2. La prima stagione in bianconero gli ha dato il suo primo Scudetto. Quello di sabato a Parma sarà il battesimo bis per Cristiano con la massima competizione italiana. Cristiano, come al solito, è pronto.