La mancata sostituzione di un Cristiano Ronaldo sottotono durante il match contro l'Atalanta continua a far discutere. Sul Corriere dello Sport di oggi vengono esaminati i numeri delle sostituzioni di CR7 alla Juventus: "Di fatto decide lui anche quando è il momento di poter decidere una sostituzione. In quanti avrebbero sostituito un Ronaldo stranamente sottotono contro l'Atalanta? Probabilmente in molti, tra il pensarlo e il farlo però c'è tutto un mondo ed è semplice capire perché alla fine Ronaldo non sia stato richiamato in panchina. In 101 partite in bianconero, appena 7 le sostituzioni subite. Forse una sola quella "vera" con il risultato in bilico e per scelta tecnica, quella contro il Milan dello scorso campionato prima di una sosta per le nazionali quando Maurizio Sarri lo tolse per fare entrare Paulo Dybala, poi decisivo: una decisione non proprio gradita".