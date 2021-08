Venerdì la fuga frettolosa dida Torino. In poche ore, il campione portoghese ha salutato i suoi ex compagni alla, fatto le valigie e decollato da Caselle, direzione Lisbona. Nell'edizione odierna di Tuttosport, c'è un breve racconto di come sarebbero andati i saluti alla Continassa: "Il blitz di CR7 (freddino, mica particolarmente coinvolto) per i saluti di rito prima della partenza per il Manchester United. Tutto questo ha destabilizzato e distratto parecchio e s'è visto".