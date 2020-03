Con il match vinto dalla Juventus 2-0 contro l'Inter, Cristiano Ronaldo ha raggiunto un record incredibile. Il portoghese ha infatti raggiunto le mille presenze in carriera. Attraverso i canali ufficiali, l'Uefa ha sottolineato il grande traguardo del fenomeno portoghese e gli ha reso omaggio per le 1000 presenze in carriera. Dai tempi dello Sporting Lisbona, alla Juve, con l'Inter come fattore comune. Ecco il post: