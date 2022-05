Ne è passato di tempo, da quel 27 agosto. Giornata torrida, giornata caotica, in quel di Torino. Alla Continassa, l’ultimo saluto di Cristiano Ronaldo agli ormai ex compagni di squadra e poi dritto a Caselle, in volo in direzione Portogallo, prima di spostarsi a Manchester, sponda United. Oggi, la caduta degli Dei. Uno dei momenti peggiori nella carriera di CR7: la sconfitta per 4 a 0 contro il Brighton e la matematica certezza che i Red Devils non parteciperanno alla prossima Champions League. Difficile anche solo da pensare, segno del tempo che passa: la prossima Champions League si giocherà senza Cristiano Ronaldo in campo. La decisione di lasciare la Juventus, quindi, sembra essersi trasformata in un boomerang. Non che la stagione dei bianconeri sia stata sfavillante ma, almeno, la Vecchia Signora si è garantita l’accesso alla massima competizione europea.



Quanto accaduto, non è passato inosservato a tifosi ed appassionati che hanno dato libero spazio all’ironia sui social. Sfoglia la gallery per leggere i messaggi