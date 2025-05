Cristiano Ronaldo junior convocato: la notizia fa felice papà CR7

AFP via Getty Images

Cristiano Ronaldo Jr compie il primo passo ufficiale verso un possibile futuro da professionista: il figlio maggiore diè stato convocato per la prima volta nella nazionale Under 15 del Portogallo. Parteciperà con i giovani lusitani al torneo internazionale Vlatko Markovic, che si terrà in Croazia dal 13 al 18 maggio. Tra le avversarie ci saranno Inghilterra, Giappone e Grecia.Cristiano dos Santos Aveiro, nato nel giugno del 2010, ha seguito le orme del padre fin da piccolo. Attualmente gioca nelle giovanili dell’Al-Nassr, il club saudita dove milita anche il cinque volte Pallone d’Oro. Prima dell’esperienza in Arabia Saudita, Cristiano Jr aveva indossato le maglie delle academy di Juventus e Manchester United, durante gli anni in cui il padre vestiva quei colori.

La convocazione è stata accolta con entusiasmo da papà Ronaldo, che ha pubblicato una storia sui social con la lista ufficiale e un messaggio breve ma intenso: “Orgoglioso di te, figlio!”. Un segnale forte, carico d’orgoglio e affetto, per un traguardo che unisce le generazioni.Cristiano Jr è nato da madre surrogata nel 2010. Nel 2017, la famiglia Ronaldo si è allargata con i gemelli Eva e Mateo, anch’essi nati tramite maternità surrogata. Nello stesso anno, dalla relazione con Georgina Rodriguez, è nata Alana Martina. Infine, nel 2022, è arrivata la piccola Bella Esmeralda, dopo la tragica perdita del gemello al momento del parto.