Il numero è lo stesso del papà, il 7. E così anche il senso del gol. Cristiano Ronaldo jr. ha strappato applausi a Borgonovo, città natale di Fabio Paratici: gol e giocate da campioncino - ovviamente in maglia bianconera - per il figlio del fuoriclasse portoghese.



TALE PADRE... - Come riporta Sportpiacenza, Cristianinho è stato assoluto protagonista nel Big Ball, il torneo organizzato dalla Borgonovese che vede in campo alcune delle migliori formazioni di categoria. A giocare, oltre alla Juve, anche Inter, Sassuolo, Sampdoria, Roma e Lazio.