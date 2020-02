Un Cristiano Ronaldo in miniatura? Sì, c'è. Anzi:. Su Instagram è sbarcato anche Cristiano junior, uno dei due figli dell'attaccante della Juventus. Primo post con lo zaino sulle spalle per annunciare l'apertura del profilo "Questo è il mio nuovo profilo Instagram e spero che vi piaccia tanto". E per non sbagliare l'ha ripetuto in quattro lingue. Poi ha pubblicato una foto nella vasca insieme al papà e ai fratelli e l'ultimo post è insieme a mamma Georgina alla Fashion Week di Milano. Follower? 877mila. In 24h: wow!