Le difficoltà in stagione della Juventus, e soprattutto l'eliminazione anticipata dalla Champions League contro il Porto, hanno alimentato come benzina sul fuoco le voci sul futuro prossimo di Cristiano Ronaldo. Dalla dirigenza bianconera non sono arrivate altro che conferme rispetto alla possibilità di vedere CR7 vestire la maglia della Vecchia Signora per il prossimo anno. Secondo quanto riporta todofichajes.com, però, Jorge Mendes starebbe continuando a lavorare per portare il portoghese lontano da Torino. Una delle possibilità al vaglio del super procuratore sarebbe uno scambio con il Paris Saint-Germain che coinvolgerebbe anche Mauro Icardi, da sempre pallino di Fabio Paratici.