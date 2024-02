Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore della, Carlosha parlato anche di Cristiano, che ha spesso indicato come la sua fonte di ispirazione calcistica. Ecco il suo pensiero: "Sono molto contento dei paragoni con grandi campioni (in primis Arturo, ndr.). Veramente una bellissima cosa, ciò che so è che devo fare bene e voglio che il mio nome venga segnato a fuoco alla Juve. Certo, Ronaldo è la mia ispirazione principale. Oggi voglio dimostrare alla mia famiglia che il sogno può farsi reale. Questa è la mia ispirazione ogni giorno, voglio dimostrare ogni giorno che quanto sto ottenendo è grazie a loro".