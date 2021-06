Cristiano Ronaldo torna a Madrid. Non un'indiscrezione di calciomercato, questa volta il campione portoghese lo fa nelle vesti di investitore, come rivela l'agenzia Adnkronos: "Cristiano Ronaldo apre un hotel a Madrid con un investimento da 13 milioni di euro. L'hotel del fuoriclasse portoghese della Juventus, il Pestana CR7 Gran Via Madrid, apre questo lunedì in coincidenza con un allentamento delle restrizioni e la riattivazione dell'attività turistica e alberghiera (...) Questo è il primo hotel dell'ammiraglia Pestana CR7 Lifestyle Hotels fuori dal Portogallo, dopo il successo delle strutture a Lisbona e Funchal. È anche il secondo hotel della catena a Madrid, dopo il Pestana Plaza Mayor. Il nuovo albergo, realizzato in un edificio del 1923, avrà 168 camere distribuite in 10 piani, due dei quali saranno destinati a una terrazza bar e solarium con piscina."