Cristiano Ronaldo smashed someone's phone after losing to Everton, according to fans at the ground (via @evertonhub) pic.twitter.com/a20z4Sg20F — ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2022

Nella giornata di oggi ildi Cristianoè statoper uno a zero per mano dell'Everton. Il marcatore della gara è stato Anthony Gordon alla mezz'ora di gioco. Sicuramente il fenomeno portoghese non è rimasto contento della sconfitta e al termineprobabilmente per poirompendolo. Di seguito il video dell'accaduto: