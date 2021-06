Infinito. Infallibile, il migliore di tutti i tempi. Potremmo andare avanti tutta la sera, rischiando di perdere gli ultimi minuti di Portogallo-Francia, ed elencare una serie di aggettivi positivi per descrivere Cristiano Ronaldo. Con la doppietta segnata questa sera - entrambi i gol sono arrivati su rigore - CR7 ha eguagliato il record di Ali Daei di gol segnati con la maglia di una squadra Nazionale (nel suo caso quella iraniana): 109.

Non solo, nel corso della serata, dopo il primo gol, Cristiano Ronaldo ha distrutto un altro record: il primo calciatore a raggiungere quota 20 gol tra Europei e Coppa del Mondo.

PASSAGGIO DI CONSEGNE - Sarà per un'altra volta. Questa sera Cristiano Ronaldo ha dimostrato di non essere ancora pronto a passare il testimone a quello che, con ogni probabilità, diventerà il numero 1 del futuro: Mbappé. CR7, con la doppietta segnata questa sera, ha fatto vedere di non essere ancora sazio perché ci sono ancora record da superare e vittorie da conquistare.