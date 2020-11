È un Cristiano Ronaldo mai visto quello comparso nel contesto di uno spot pubblicitario del provider di rete mobile portoghese Meo. Nel video è possibile vedere il campione lusitano che, chitarra in mano, si atteggia come una rockstar mentre è possibile sentire una versione rivisitata del celebre brano "I Love Rock 'N Roll" di Joan Jett an the Blackhearts. Chissà che CR7, una volta appese le scarpette al chiodo, non decida di trasformarsi da star del calcio mondiale a star della musica internazionale o dello show business in generale.