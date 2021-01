Cristiano Ronaldo vive per la vittoria. È qualcosa che fa parte intrinsecamente del suo essere e che lo porta a lavorare ogni giorno per migliorarsi e continuare ad alzare trofei. La vittoria in Supercoppa italiana, arrivata grazie al suo gol decisivo, deve aver risvegliato in lui qualcosa che negli ultimi tempi sembrava sopito. Attraverso i propri social, il campione portoghese continua a celebrare la vittoria; l'ultimo messaggio è di questa mattina e recita: "Ora concentriamoci sul prossimo obiettivo".