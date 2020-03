Cristiano Ronaldo è volato qualche giorno fa a Madeira per passare la quarantena con la sua famiglia. Tra un terremoto a una cinquantina di chilometri da Funchal e la fake news sui suoi alberghi lanciata da Marca, il fenomeno portoghese non perde il focus. Calore e affetto a compagna e bambini, allenamenti tra le mura di casa. Il coronavirus non lo ferma, CR7 è ghepardo che ha messo al centro del suo sguardo la preda prelibata. In questo periodo dove tutto tace sul campo, lui, quatto quatto, si mantiene fisicamente e mentalmente per puntare al bersaglio grande, la Champions League. E da questo obiettivo passano anche le sorti del suo futuro. Secondo quanto riporta il Sun, il giocatore vuole vincerla con la maglia bianconera. Se non dovesse riuscirci entro il 2022, data della scadenza del suo contratto, Ronaldo sarebbe pronto a rinnovare fino al 2024.