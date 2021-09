Adesso è ufficiale: Cristiano Ronaldo potrà vestire l'iconica maglia numero 7 anche nel suo ritorno al Manchester United. Il dubbio era sopraggiunto, visto che in base alle regole della Premier League, il numero sarebbe spettato a Edinson Cavani. Grazie alla disponibilità dell'attaccante e di una deroga delal lega inglese, però, Ronaldo sulle spalle indosserà ancora una volta il numero 7. I ringraziamenti: "Non ero sicuro se fosse possibile avere ancora la maglia numero sette, quindi vorrei ringraziare enormemente Edinson per questo suo incredibile gesto".