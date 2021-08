Nemmeno nel giorno dell'inizio della Serie A si può smettere di parlare di mercato, perché ci sono diverse questioni che tengono ancora banco e in Serie A una porta al nome di Cristiano. Il portoghese ha lavorato per lasciare la Juventus in estate ma non è riuscito nel suo intento iniziale ed ora si avvicina alla permanenza per l'ultimo anno di contratto. Ma nulla è ancora certo.Come scrive Tuttosport: "Nulla, però, si può escludere e dunque, riassumendo: 1) Il Paris Saint-Germain, sostenuto dai soldi e dai sogni - entrambi illimitati - dell’emiro, vagheggia l’idea di riunire Cristiano e Leo Messi in un unico grande squadrone tale da far tremare il mondo, a patto che tutto avvenga nel 2022 perché monsieur Kylian Mbappé può pure spingere a tutta per raggiungere il suo primo sponsor Carlo Ancelotti al Real Madrid, ma per ora a Parigi resistono;3) Cristiano allo Sporting? No, non è il momento; 4) Cristiano alla Juve? Vietato stupirsi, ma occhio: decide sempre il portoghese".