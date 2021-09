Dal sito ufficiale delCristiano Ronaldo ha trascorso il suo primo giorno al Carrington dopo essere tornato al club prima della fine del mercato estivo.In quella che sarà stata sicuramente un'occasione emozionante per il nostro n.7, è arrivato alla base martedì mattina, con i momenti speciali catturati dai nostri fotografi ufficiali. ​Tornato su un territorio familiare, non vedeva l'ora di iniziare questo ultimo entusiasmante capitolo della sua carriera con lo United, dopo aver battuto il record di gol in nazionale maschile mentre era con il Portogallo la scorsa settimana.