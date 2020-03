Foto di Cristiano Ronaldo per la festa del papà. Il suo è venuto a mancare diversi anni fa dopo una vita dura, fatta anche di alcolismo. Il portoghese lo ha ricordato, in lacrime, in un'intervista andata in onda qualche mese fa in Inghilterra: ​"La tristezza più grande è sapere che non ha mai visto quello che sono diventato, il numero uno e lui non sa nulla. Non mi ha mai visto ricevere premi. Il resto della mia famiglia ha visto tutto, invece lui niente", disse l'attaccante portoghese scoppiando in lacrime. Questo il suo messaggio per il papà.