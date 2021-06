Battuta d'arresto nel gruppo F di Euro 2020 per il Portogallo che ha perso questo pomeriggio per 4 a 2 contro la Germania. I lusitani, però, erano stati capaci di passare in vantaggio per primi, sbloccando il risultato al 15', grazie al solito Cristiano Ronaldo. Nell'occasione del gol, CR7 ha percorso 92 metri di campo in 14,27 secondi: un dato impressionante. Una risposta a chiunque sottolinei l'età anagrafica, l'ennesima dimostrazione della fame di vittoria e di gol di un campione che non avrebbe più nulla da dover dimostrare.