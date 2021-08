Fioccano, sui social, i saluti ada parte dei compagni che in questi anni hanno condiviso con lui lo spogliatoio della Juventus. In particolare, emerge quanto i calciatori abbiano imparato, giocando e allenandosi al suo fianco. Ai saluti si sono uniti anche tutti quei calciatori che hanno ormai lasciato la Juventus, ma che ricordano ancora con piacere le partite con la maglia bianconera, fianco a fianco con CR7.Sfoglia la gallery per leggere tutti i saluti dei compagni di avventura in bianconero di Cristiano Ronaldo