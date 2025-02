Cristiano Ronaldo: 'Ho avuto dei pessimi allenatori. Il club dove sono stato meglio...'

Getty Images

Le parole dia El Chiringuito:"Sono il giocatore più completo di sempre. Dire che Cristiano non è completo è una bugia. Potresti preferire Pelé, Messi, Maradona, lo capisco e lo rispetto".CLUB - “Il Madrid lo porterò sempre nel cuore, è la squadra in cui sono stato più felice. Ho fatto cose molto importanti lì, cose molto belle ed è per questo che la gente non dimentica. Quando lasci un'eredità e un segno, la gente non dimentica”.ALLENATORI - “Ho avuto degli allenatori davvero pessimi. Alcuni di loro non hanno la minima idea di calcio...".