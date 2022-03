L'ex attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è attualmente in forza al Manchester United. Il suo futuro con i Reds però sembrava essere in bilico, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Tuttavia come riporta The Telegraph Ronaldo rimarrà a Manchester fino al 30 giugno 2023, fino a che il suo contratto non scadrà, anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions. Per Ronaldo sarebbe la prima volta dopo vent'anni.