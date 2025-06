Cristiano Ronaldo ha deciso: ecco cosa farà la prossima stagione

Getty Images

Un legame sempre più forte con la Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo continuerà la sua avventura all'Al Nassr. Il fuoriclasse portoghese, con il contratto in scadenza il 30 giugno, è pronto a firmare un nuovo accordo con il club saudita. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, mancano solo gli ultimi dettagli: resta da decidere se il rinnovo sarà valido fino al 2026 o al 2027. Sarà lo stesso CR7 a scegliere se giocare fino a 42 anni, ma la volontà di restare in Arabia è chiara.Il nuovo accordo consolida ulteriormente il legame tra Ronaldo e l’Arabia Saudita, Paese che punta su di lui come volto globale della Saudi Pro League. Dopo la conquista della Nations League, il portoghese vuole restare competitivo in vista del Mondiale del 2026, che sarebbe il sesto della sua straordinaria carriera.

Numeri da leggenda: 93 goal in 105 partite

Obiettivo 1000 goal e sesto Mondiale

In due stagioni e mezzo all’Al Nassr, Cristiano Ronaldo ha segnato 93 goal in 105 presenze, mantenendo una media straordinaria. Attualmente guadagna circa 200 milioni di euro l’anno, cifra che potrebbe aumentare con il nuovo contratto, grazie anche ai ricavi da diritti d’immagine.Con questo rinnovo, Ronaldo potrà inseguire due grandi traguardi: raggiungere i 1000 goal in carriera (ora è a quota 938) e partecipare al suo sesto Mondiale, un record assoluto. Potrebbe essere l’ultima sfida mondiale con Lionel Messi, per un epilogo storico tra due leggende del calcio moderno.