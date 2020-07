Cristiano Ronaldo vince la sua, estenuante e personalissima sfida con le punizioni, trovando finalmente il primo gol su calcio da fermo da quando veste la maglia della Juventus. Da quando ha messo piede a Torino, il 10 luglio del 2018, il fenomeno portoghese ci ha provato e riprovato senza successo, come un giochino che ha sempre saputo fare ma che, improvvisamente, risultava impossibile. Sacrilegio spezzato il 4 luglio 2020, quasi due anni dopo. Quale momento migliore se non contro il Torino, nel derby della Mole, per infiammare lo Stadium, anche se vuoto, e tifosi juventini.