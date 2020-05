Allenamenti e quarantena, la Serie A resta in un vicolo cieco. Ecco perché il Corriere dello Sport non fa sconti. Se in Germania è 'Bundesboom!', in Italia 'è il caos'. Ancora dubbi sul protocollo per gli allenamenti di squadra. Di spalla, ecco le parole di Spalletti e Samuel. Il primo: 'Troppo dolore, ora giochiamo'. L'ex difensore: 'Il calcio deve ripartire subito'.



Intanto, riparte CR7 di sicuro. "Ronaldo: giochiamo!", è il titolo di Tuttosport. Che sottolinea: "Saltano gli allenamenti di gruppo in A, boom di Sky con la Bundesliga. Domani CR7 torna in campo alla Continassa dopo 72 giori nei quali si è allenato duramente. Come dimostrano i numeri a fianco, sulla ripresa collettiva mancano ancora le linee guida. Che sono attese per oggi".



Guarda le prime pagine nella nostra gallery dedicata.