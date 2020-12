Il tornado Cristiano Ronaldo si è abbattuto sul Barcellona per lasciarne solo macerie. Dopo la sconfitta in Champions League contro la Juventus, stampa e tifosi hanno cominciato a mettere pesantemente sotto pressione squadra e allenatore. Come riporta il Corriere dello Sport, i numeri dei balugrana sono impietosi: nel corso della stagione la squadra di Koeman si è ritrovata in svantaggio per 7 volte in 16 partite e in nessuna occasione sono riusciti a ribaltare il punteggio. La situazione dell'allenatore olandese è in bilico ma, nonostante questo, la sua posizione è, per il momento blindata. La squadra mal digerisce la sua ostinazione nel voler schierare il 4-2-3-1 e il clima nello spogliatoio è sempre più rovente. Koeman, però, non potrà essere sostituito fino alle elezioni del nuovo presidente che si svolgeranno il 24 gennaio.