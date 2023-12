Il ko e la furia. Cristiano Ronaldo, infatti, ha perso il big match della Saudi Pro League tra il suo Al Nassr e l'Al-Hilal, con la squadra avversaria che si è imposta grazie ai gol di Milinkovic-Savic e Mitrovic, portando a 7 punti il distacco verso la sua più diretta inseguitrice. Ma c'è un altro episodio che riguarda CR7, non proprio rilevante in positivo: si è infatti lamentato per un fuorigioco millimetrico fischiatogli e per un rigore non concesso.