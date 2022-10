Pomeriggio da incubo per il Manchester United che oggi ha perso il derby contro il City con il risultato di 6-3. Interrogato dai media inglesi, il tecnico dei Red Devils, Ten Hag, alla domanda sul perché del mancato ingresso di Cristiano Ronaldo ha risposto: "Non l'ho fatto entrare sul 4-0 per rispetto della sua grandissima carriera".