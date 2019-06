di LB

I tifosi della Juventus stanno scherzando sui social: "Mille punizioni con noi, zero gol. Una con il Portogallo...un gol". Scherzano, appunto, perché anche stasera hanno visto in azione uno dei calciatori più forti della storia del calcio e sanno di avere la fortuna di averlo dalla loro parte. CR7 ha trascinato il Portogallo in finale di Nations League con una tripletta contro la Svizzera. Ha aperto le danze al 25', proprio su calcio di punizione, sul quale però è stato aiutato dal portiere svizzero Sommer.



DECISIVO - Nella ripresa viene assegnato un rigore al Portogallo ma il VAR richiama l'arbitro Brych per segnalare un potenziale rigore per la Svizzera nell'azione precedente. Il fallo c'è e il rigore è quindi per la Svizzera. Ricardo Rodriguez pareggia dal dischetto ma nel finale la decide sempre lui. Cristiano segna il secondo con un destro fulminante sul primo palo, il secondo è un uno contro uno terrificante che termina con la conclusione sul secondo palo, al 90'. Tre gol ma non solo, Cristiano ha fatto giocate a ripetizione per tutta la partita. Anche se ormai non dovrebbe far più notizia, quando la partita conta, lui fa sempre la differenza. I tifosi della Juve scherzano sui social e non vedono già l'ora di riabbracciarlo.



