Cristiano Ronaldo eliminato dalla Champions League asiatica: l'errore clamoroso a porta vuota nel finale

Cristiano Ronaldo eliminato nella Champions League asiatica

Serata da dimenticare per, sia a livello personale che di squadra. Il fuoriclasse portoghese infatti era impegnato nella semifinale della Champions League asiatica ma è stato eliminato.infatti ha perso contro i giapponesi del Kawasaki Frontale con la partita che si è conclusa 3-2. E l'ex giocatore della Juventus si è reso protagonista nel finale ma in negativo, fallendo una clamorosa occasione per pareggiare.La squadra giapponese è passata in vantaggio dopo appena 10' con Ito, per poi essere raggiuna al 28' da Mané. Gli uomini di Pioli sono poi tornati sotto al 41' con la rete di Ozeki, per poi subire l'1-3 firmato da Ienaga al 76'. Il goal nel finale di Yahya si è rivelato inutile ai fini del risultato proprio per quanto successo nei minuti di recupero quando Ronaldo ha avuto l'occasione di mandare la partita ai supplementari.

L'errore clamoroso di Ronaldo

Cristiano Ronaldo couldn't believe he didn't score on this golden opportunity to tie the game and send it to extra time for Al Nassr in the 90+6 minute of the AFC Champions League Elite semifinal pic.twitter.com/P3upWyldrV — ESPN FC (@ESPNFC) April 30, 2025

Il portoghese dopo una spizzata in area di rigore ha saltato il portiere e davanti alla porta non è riuscito a metterla in rete; Ronaldo ha colpito male il pallone con il difensore avversario che è riuscito così a respingere in angolo. Un errore che costa caro al cinque volte Pallone d'Oro e all'Al Nassr, che continua ad essere a secco di trofei. Solo uno vinto da quando è arrivato Ronaldo (nel 2023). A fine partita, l'ex Juventus è rimasto in campo da solo parlando con sé stesso e mimando l'errore commesso sotto porta, quasi a non volerci credere.Ronaldo ha poi mandato un messaggio sui social ringraziando la squadra e i tifosi per il supporto, senza però menzionare l'errore fatto: "A volte il sogno deve aspettare. Sono orgoglioso di questa squadra e di tutto quello che abbiamo dato in campo. Grazie a tutti i tifosi che hanno creduto in noi e ci sono stati accanto in ogni fase del percorso. Il vostro supporto è prezioso".