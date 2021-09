Il giornalista Massimo Caputi, intervenuto in diretta negli studi di Sky Sport, ha alimentato il dibattito sull'addio dialla: "Come uomo, come persona, non ha dato nulla, è stato anaffettivo, zero empatia. Ragionando da grande azienda, è andato dove pensa che possa ancora vincere e incrementare il proprio business, con la Juve aveva capito che non c'è questa possibilità. È andato dove può permettersi un palcoscenico internazionale, come è la Premier League in questo momento, palcoscenico che la Juve e l'Italia non potevano più garantirgli".