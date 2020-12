Il solo vedere Cristiano Ronaldo in campo può essere un fattore, anche mentale, per le difese avversarie di Serie A che si trovano ad affrontare il calciatore più forte del mondo. A confermare la pericolosità di CR7 sono anche i numeri, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport: "Domenica (Cristiano Ronaldo) ci sarà, tornerà alla grande corsa per la classifica marcatori (situazione attuale: Cristiano 12, Lukaku 11, Ibra 10) e la Juve avrà il suo 58%. Che significa? Che guardando gli expected goals delle ultime cinque partite, il dato che misura le occasioni da gol prodotte, si scopre che CR7 è responsabile di quasi sei pericoli su 10 per i portieri avversari. Tantissimi".