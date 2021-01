Quando le cose si mettono male, ci si aspetta sempre il tocco di Cristiano Ronaldo, da poco eletto giocatore del secolo. Ieri sera non è arrivato contro l’Inter, in una serata storta anche per il fenomeno portoghese, a San Siro, dove ha steccato anche nella splendida vittoria contro il Milan. Entrambe le sfide milanesi sono cadute a gennaio, mese che rappresenta una sorte di tallone d’Achille per CR7, fatta eccezione per l’anno scorso



IL DATO DI GENNAIO - Gennaio 2020 un unicum rispetto all’andamento degli ultimi anni, avendo siglato 7 gol in quattro partite di Serie A con tanto di MVP. Un rendimento in linea con i suoi numeri da alieno, ma estemporanei dai mesi invernali. Fino a dicembre dell’anno scorso, nei cinque anni precedenti, la percentuale di gol realizzati a gennaio era una delle più basse insieme ad ottobre e novembre, pari al 9,69% (dati Sky Sport). Quest’anno, fino a questo momento, ha contraddetto l’unicum dell’anno scorso confermando la flessione invernale, segnando 3 gol in 5 gare ma soprattutto assentandosi negli appuntamenti più importanti contro Inter e Milan. RINASCITA - Un mese andato storto, come succedeva ai tempi del Real Madrid dove subiva qualche critica, per poi risvegliarsi a febbraio, quando le coppe entravano nel vivo e il suo istinto da record-man si risvegliava. La Juve si aggrappa a questa speranza e al 50% dei gol stagionali seganti dal prossimo mese in poi. Quando le partite contano sul serio. Tutti si auspicano che Ronaldo anticipi la rinascita, a partire da mercoledì, per la finale di Supercoppa contro il Napoli.