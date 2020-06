Cristiano Ronaldo inizia a fiutare il campo, i gol e i trofei. L’attaccante della Juventus ha commemorato su Instagram la vittoria della Nations League con il Portogallo: “Un momento da ricordare, la conquista della Nations League”. Dopo l'Europeo 2016, la grandezza di CR7 guidò la sua Nazionale alla vittoria di questo trofeo. Così Ronaldo vuole essere per la Juve ciò che è stato per il Portogallo, per il Real Madrid e in passato per il Manchester United, trascinando la squadra di Sarri alla vittoria prima della Coppa Italia, poi dello Scudetto ed infine della Champions League.