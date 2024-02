I numeri di Ronaldo in stagione

Saudi Pro League: 21 gol in 19 partite

AFC Champions League: 4 gol in 5 partite

assist totali: 11

Come succedeva nella "vera" Champions League, Cristiano Ronaldo non ha smesso di essere decisivo nella Champions League asiatica. L'ex fuoriclasse della Juventus è stato protagonista in serata, segnando un gol nel successo dell'Al Nassr, che vince il derby saudita con l'Al Feiha e accede al turno successivo, agli ottavi di finale. "Che notte! Siamo arrivati ​​alla fase successiva, grazie a tutti per il supporto", il messaggio di Ronaldo sui social dopo l'importante vittoria ottenuta.