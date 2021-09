Cambia la maglia, non cambiano le gaffe social. Dopo l'ormai celeberrimo "grazzie", Cristiano Ronaldo ci è ricascato, questo il suo messaggio su Instagram: "This is only the beggining, but in a competition as strong as the Premier League, every point counts! We must react immediately, get back on our feet and show our true strength.". Dove l'errore sta in quel "beggining" che, per l'apunto, fa il paio con il "grazzie".