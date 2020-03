Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo portoghese 'A Bola', l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo donerà cinque ventilatori per la terapia intensiva alla regione di Madeira, proprio l'isola dove il numero 7 bianconero è nato. Il bel gesto di Ronaldo è stato reso pubblico a tutti dal segretario regionale per la Salute e la protezione civile, Pedro Ramos. Durante una conferenza stampa, Ramos, ha raccontato alla stampa che la procedura è in corso e ci sono già stati contatti tra CR7 e le autorità sanitarie. Ronaldo, che si trova ancora a Funchal, dove è nato e sta trascorrendo l'emergenza Coronavirus vicino alla madre reduce da un ictus, non dimentica chi è in difficoltà e dona agli ospedali delle attrezzature per fronteggiare l'emergenza.