La disputa trae lasta per raggiungere la sua fase conclusiva. Come riportato da Gazzetta.it nel tardo pomeriggio, gli avvocati del campione portoghese e quelli del club bianconero presenteranno le rispettive memorie conclusive nell'arbitrato relativo ai 19,5 milioni di euro che CR7 ritiene gli siano dovuti come arretrati della seconda tranche di stipendi (stagione 2020-21).Dall'altro lato, la Juventus non ha alcuna intenzione di accogliere le richieste dell'attuale attaccante dell'Al Nassr, che è stato in bianconero dal 2018 al 2021, sostenendo che Cristiano ha effettivamente rinunciato alle quattro mensilità di salario contestate al momento del trasferimento al Manchester United. Una tesi naturalmente respinta da CR7. La decisione del Collegio arbitrale è prevista per il mese di aprile.