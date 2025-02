Cristiano Ronaldo compie 40 anni: numeri e trofei vinti con la Juventus

Getty Images for Lega Serie A

Oggi è il 5 febbraio del 2025 ecompie 40 anni. Il fuoriclasse portoghese festeggia dunque un importante traguardo della sua vita, ma non sembra minimanete intenzionato a parlare di ritiro, alla luce del grande stato di forma mostrato con la maglia dell'Al-Nassr, dove continua a segnare con una regolarità impressionante. Il cinque volte Pallone d'Oro, che in carriera ha vinto tutto con le maglie di Manchester United e Real Madrid, dall'estate del 2018 a quella del 2021 è stato anche un giocatore della Juventus, nella quale ha militato per tre stagioni, condite tra goal e trofei.

I numeri di Cristiano Ronaldo alla Juventus

134 presenze

101 goal

22 assist

2 Scudetti

2 Supercoppe italiane

1 Coppa Italia

