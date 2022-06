Stando al giornalista Fabrizio Romano, il Manchester United non ha messo in vendita Cristiano Ronaldo. Che però, nonostante gradisca il progetto tecnico impostato su Erik ten Hag, vorrebbe vedere un club ambizioso sul mercato. Questa la situazione intorno al portoghese, che intanto viene offerto da Mendes ad alcune squadre europee: il Bayern, secondo Romano, ha detto no. Un'altra candidata sarebbe il Chelsea, mentre in Italia impazzano le voci su un clamoroso approdo alla Roma.