Ad oggi, di rinnovo non si parla. Per questo l'avventura dicon lasembra ormai essere alle battute finali. A raccontare un retroscena é Tuttosport:"Alla Juventus si erano tanto piaciuti. Perché il linguaggio tecnico e la velocità d'esecuzione erano gli stessi: si capivano al volo, insomma. E anche nello spogliatoio la relazione era lanciatissima. Già, tanto che Cristiano Ronaldo un giorno si presentò con la capigliatura alla Cuadrado e i due fecero il selfie dell'anno. Panitas una volta, panitas per sempre. E adesso, CR7 chiama il colombiano all'All Nassr, primo nome per la campagna di rafforzamento".